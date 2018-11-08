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На дорогах Киева образовались пробки

Новости » Общество    08.11.2018 - 18:40
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Пробки преимущественно образовались в центре столицы

В Киеве сегодня вечером, 8 ноября 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

Согласно информации сервиса, на правом берегу пробки образовались на бульваре Тараса Шевченко, улице Саксаганской, Жилянской, Бассейной, Пушкинской, Крещатик, Костельной, Тургеневской, Рогнединской, Шота Руставели, Большой Васильковской, Антоновича, Льва Толстого, Юрия Ильенко, Глыбочинской, Воздвиженской, Сечевых Стрельцов, на бульваре Дружбы Народов, Набережно-Крещатицкой улице, Набережном шоссе, Кловском спуске, Днепровском спуске, Большой Окружной дороге, Кольцевой дороге, улице Электриков, проспекте Валерия Лобановского, Воздухофлотском проспекте, проспекте Степана Бандеры.

Отметим, что пробки зафиксированы на мосту - Южном, Патона, Северном.

На левом берегу пробки образовались на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, проспекте Соборности, а также на Центральной и Тепловозной улицах и на Днепровской набережной.

 

Фото (google.com.ua/maps/)

Напомним, сегодня станции киевского метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" временно ограничат свою работу вечером 8 ноября из-за матча между командами "Динамо" (Киев) и "Ренн" (Франция). В частности, перед началом игры с 18:55 до 19:55 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" - на выход, а "Площадь Льва Толстого" - на вход.

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