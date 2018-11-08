На дорогах Києва утворилися затори

Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Затори утворилися переважно в центрі столиці

У Києві сьогодні ввечері, 8 листопада 2018 року, утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Згідно інформації сервісу, на правому березі пробки утворилися на бульварі Тараса Шевченка, вулиці Саксаганської, Жилянській, Басейній, Пушкінській, Хрещатик, Костьольній, Тургенєвській, Рогнідинській, Шота Руставелі, Великій Васильківській, Антоновича, Льва Толстого, Юрія Іллєнка, Глибочинської, Воздвиженській, Січових Стрільців, на бульварі Дружби Народів, Набережно-Хрещатицькій вулиці, Набережному шосе, Кловському узвозі, Дніпровському узвозі, Великій Кільцевій дорозі, Кільцевій дорозі, вулиці Електриків, проспекті Валерія Лобановського, Повітрофлотському проспекті, проспекті Степана Бандери.

Зазначимо, що зафіксовані пробки на мосту - Південному, Патона, Північному.

На лівому березі пробки утворилися на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна, проспекті Соборності, а також на Центральній і Тепловозній вулицях і на Дніпровській набережній.

Фото (google.com.ua/maps/)

Нагадаємо, сьогодні станції київського метро "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого" тимчасово обмежать свою роботу увечері 8 листопада через матч між командами "Динамо" (Київ) і "Ренн" (Франція). Зокрема, перед початком гри з 18:55 до 19:55 станція "Олімпійська" буде закрита на вхід і вихід, "Палац спорту" - на вихід, а "Площа Льва Толстого" - на вхід.