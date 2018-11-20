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На дорогах Києва утворилися численні затори

Новини » Інфраструктура    20.11.2018 - 18:37
На дорогах Києва утворилися численні затори
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Рух транспорту в центрі столиці ускладнено

У Києві сьогодні ввечері, 20 жовтня 2018 року, утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Так, сьогодні ввечері в Києві через аварію ускладнено рух на мосту Метро, на Південному мосту тривають ремонтні роботи, які також впливають на інтенсивність руху транспорту. Також ускладнено рух на мосту Патона.

На правому березі Києва дорожні роботи ведуться на бульварі Тараса Шевченка, через що ускладнено рух транспорту. Пробки також утворилися на Хрещатику, бульварі Лесі Українки, на центральних вулицях столиці, в районі Шулявського шляхопроводу, на вул. Вадима Гетьмана, вул. Олени Теліги, проспекті Валерія Лобановського, на проспекті Перемоги та на Великій Окружній дорозі. Крім того, рух перекрито на вул. Михайла Грушевського.

На лівому березі Києва пробки утворилися на Русанівці, Дніпровській набережній, на Позняках, Харківському шосе, в районі метро "Лівобережна", на Дарницькій площі і на проспекті Юрія Гагаріна.

 

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київський метрополітен у вівторок, 20 листопада, уклав договір на будівництво гілки метро на житловий масив Виноградар. Під час будівництва "Київметробуд" планує застосувати технологію вертикальних тунелів. На сьогодні йде оформлення всіх необхідних для початку робіт документів.

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