Дорога, яка вела в Авдіївку, повністю прострілюється ворогом, - ОВА

Дорога, що вела в Авдіївку, вже повністю прострілюється окупантами. При цьому у місті залишаються трохи більше 900 людей.

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону.

"Та дорога, яка вела в місто, вона прострілюється ворогом повністю. Зараз в місті знаходяться 926 людей. Люди виїжджають самостійно - по 3-4 людини кожного дня", - розповів він.

За словами голови ОВА, в місті є резерви гуманітарної допомоги, води та медикаментів, хоча обстановка в Авдіївці дуже складна.

"Ворог намагається прорвати лінію оборони та захопити місто в найкоротший термін. Наші захисники стримують ворога по всіх напрямках", - констатував Філашкін.

Ситуація в Авдіївці

Обстановка в Авдіївці наближається до катастрофічної. На даний момент у місті вже кілька днів тривають вуличні бої, тому ситуація диктує певну зміну тактики, хоча, як зазначили військові, "ситуація динамічна, напружена, але контрольована".

При цьому в ОСУВ "Таврія" заспокоюють - українські військові подбали про запасні шляхи постачання до міста на випадок, якщо ворог зможе перерізати основний логістичний шлях.

До того ж, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, для оборони Авдіївки будуть залучені резерви. Детальніше – у матеріалі РБК-Україна.