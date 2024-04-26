"Дорога іграшка". У Повітряних силах розповіли про літак Су-57 РФ

"Літак Су-57 росіяни вже раніше використовували, однак намагаються його тримати на великій відстані, оскільки він може бути вражений нашою ППО. А це досить дороге і своєрідне для них "брязкальце", яке вони бережуть. Це для них дорога і своєрідна іграшка", - розповів він.

За його словами, під час останнього комбінованого удару по Україні 11 квітня росіяни випустили щонайменше 12 ракет типу Х-50/69, носієм яких є Су-57.

"Ці ракети досить складно відрізнити в повітрі, оскільки вони досить наближені за своїми тактико-технічними характеристиками і їх складно визначити до того, як вони опиняться в руках експертів", - додав спікер.

Що відомо про цей літак?

Су-57 - російський винищувач п'ятого покоління. Перший політ літак здійснив 29 січня 2010 року. Терміни серійних поставок літака в російські війська неодноразово змінювались: вони були заплановані на 2015, 2016, пізніше - на 2017 рік і 2018 рік. Зрештою 25 грудня 2020 року ВКС РФ отримали перший серійний винищувач.

Літак розробляли для заміни МіГ-29 і Су-27 в російських ВКС РФ. Первісно у проекті мала брати співучасть Індія. Однак у квітні 2018 року Індія відмовилась від участі у спільному з Росією проєкті FGFA. Індійські військові прийшли до висновку, що обіцяний російський "винищувач п'ятого покоління", не відповідає заявленим вимогам.

Обстріл України 11 квітня

Російські війська 11 квітня масовано обстріляли Україну дронами та ракетами, атакувавши об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях.

Загалом російські війська застосували понад 80 дронів і ракет, у тому числі "Кинджали". Основний удар дронів припав на Львівську область. ППО вдалося збити 57 ворожих цілей.