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Без допуску на роботу і в ТРЦ. Латвія посилить карантин для невакцинованих

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Латвія, Вівторок 21 вересня 2021 11:17
Без допуску на роботу і в ТРЦ. Латвія посилить карантин для невакцинованих Фото: Латвія посилить карантин невакцинованих (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві охорони здоров'я Латвії планують посилити карантинні обмеження для нещеплених від коронавірусу. Без COVID-сертифікатів не пускатимуть до робочих місць в очному режимі, у ТРЦ та на масові заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За інформацією відомства, обмеження можуть почати діяти вже у жовтні.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я пропонує уряду обмежити всі заходи та послуги не першої необхідності (спортивні зали, салони краси й т. д.) в приміщеннях для нещеплених.

"З урахуванням швидкого поширення COVID-19 і прогнозів подальшого погіршення ситуації немає підстав очікувати, що ситуація вирішиться сама по собі, тому важливо вжити заходів безпеки в найкоротші терміни", - йдеться в повідомленні.

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Латвія Карантин Коронавірус Вакцина від коронавірусу
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