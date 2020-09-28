На допрос по делу "вагнеровцев" вызвали двух украинских журналистов

Государственное бюро расследований по делу о срыве возможной спецоперации по "вагнеровцам" вызвало на допрос журналистов Юрия Бутусова и Янину Соколову. Их допросят как свидетелей.
Об этом они сообщили на своих страницах в Facebook.
Сообщается, что Бутусова вызвали на допрос 29 сентября, Соколову - 5 октября. Допрашивать их будут по делу о возможном разглашении государственной тайны.
"Получается парадокс - провал операции есть, а расследуют не провал, а утечку документов после провала. Утечка документов - преступление, а провал операции - пока нет", - отметил Бутусов.
Фото: повестки на допрос
Напомним, ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что ГБР открыло несколько дел за срыв возможной операции по "вагнеровцам".
Речь идет об инциденте в июле-августе 2020 года, когда в Беларуси задержали более 30 боевиков частной военной компании "Вагнера", которых, несмотря на позицию Украины, выдали российской стороне.
Тогда же появилась информация, что задержание стало срывом якобы совместной спецоперации Украины, Турции и западных партнеров. Согласно этой версии, наемников, часть которых воевала на Донбассе, пытались вывезти на самолете из Минска в Киев под предлогом работы в странах Южной Америки.
Служба безопасности Украины и СНБО опровергали, что такая спецоперация имела место.