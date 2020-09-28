На допит у справі "вагнерівців" викликали двох українських журналістів

Фото: затримання найманців у Білорусі (sputnik by)

Державне бюро розслідувань у справі про зрив можливої спецоперації щодо "вагнерівців" викликало на допит журналістів Юрія Бутусова і Яніну Соколову. Їх допитають як свідків.

Про це вони повідомили на своїх сторінках у Facebook.

Повідомляється, що Бутусова викликали на допит 29 вересня, Соколову - 5 жовтня. Допитувати їх будуть по справі про можливе розголошенні державної таємниці.

"Виходить парадокс - провал операції є, а розслідують не провал, а витік документів після провалу. Витік документів - злочин, а провал операції - поки ні", - зазначив Бутусов.

Фото: повістки на допит

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що ДБР відкрило кілька справ через зрив можливої операції щодо "вагнерівців".

Йдеться про інцидент в липні-серпні 2020 року, коли в Білорусі затримали більше 30 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", яких, незважаючи на позицію України, видали російській стороні.

Тоді ж з'явилася інформація, що затримання стало зривом нібито спільної спецоперації України, Туреччини та західних партнерів. Згідно цієї версії, найманців, частина яких воювала на Донбасі, намагалися вивезти на літаку з Мінська до Києва під приводом роботи в країнах Південної Америки.

Служба безпеки України і РНБО спростовували, що така спецоперація мала місце.