Доповідь Залужного та перевірки військкоматів. Зеленський провів Ставку у Дніпрі

Виїзна Ставка пройшла у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія". Учасники обговорили ситуацію на фронті, перебіг наступальних та оборонних дій.

Зеленський заслухав доповіді головкома Валерія Залужного, командувачів Олександра Тарнавського та Олександра Сирського, а також керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова. Командувач Повітряних сил Микола Олещук доповів про результативність української ППО та її посилення.

Крім того, на Ставці обговорили забезпечення війська боєприпасами, заслухали доповіді заступника міністра оборони Ростислава Замлинського та командувача сил логістики Олега Гуляка.

Також глава держави зазначив, що обговорювалася перевірка військкоматів.

"Добігає кінця всеохопна перевірка ТЦК. Одинадцять областей - на особливому контролі", - додав президент.

Перевірки військкоматів в Україні

В Україні ініціювали масові перевірки військкоматів після скандалу з начальником Одеського ТЦК Євгеном Борисовим, якого підозрюють у незаконному збагаченні.

Міноборони України повідомило, що ДБР відкрило вже 106 кримінальних проваджень про порушення роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Крім того, підозру оголосили 21 особі, а 8 обвинувальних актів щодо 16 осіб вже спрямовано до суду.

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