Доклад Залужного и проверки военкоматов. Зеленский провел Ставку в Днепре

Выездная Ставка прошла в зоне ответственности ОСУВ "Таврия". Участники обсудили ситуацию на фронте, ход наступательных и оборонительных действий.

Зеленский заслушал доклад главкома Валерия Залужного, командующих Александра Тарнавского и Александра Сырского, а также руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова. Командующий Воздушными силами Николай Олещук доложил о результативности украинской ПВО и ее усилении.

Кроме того, на Ставке обсудили обеспечение войск боеприпасами, заслушали доклады заместителя министра обороны Ростислава Замлинского и командующего силами логистики Олега Гуляка.

Также глава государства отметил, что обсуждалась проверка военкоматов.

"Заканчивается всеохватывающая проверка ТЦК. Одиннадцать областей - на особом контроле", - добавил президент.

Проверки военкоматов в Украине

В Украине инициировали массовые проверки военкоматов после скандала с начальником Одесского ТЦК Евгением Борисовым, которого подозревают в незаконном обогащении.

Минобороны Украины сообщило, что ГБР открыло уже 106 уголовных производств о нарушении работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Кроме того, подозрение объявили 21 человеку, а 8 обвинительных актов в отношении 16 человек уже направлено в суд.

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