Допоможуть зберегти кошти: ТОП-5 простих порад для економії пального

Перш ніж узагальнити інформацію від автомобільних інженерів та досвід бувалих автовласників, нагадаємо читачам, що будь-якому отриманню грошей обов’язково передує розставання з певною сумою. Як і при будь-якому іншому інвестуванні, вкладення коштів та часу у справу підвищення економічності машини є ризиком. Але при грамотному підході успіх майже гарантовано.

Усунути технічні негаразди

Заводські характеристики автомобіля – у тому числі і витрата пального – дійсні не лише для нової машини. Немолодий автомобіль теж може бути економічним, але за умови, що в ньому справні принаймні основні агрегати. В першу чергу зверніть увагу на таке:

Паливна система двигуна . Що в дизеля, що в бензинового мотора форсунки мають бути чистими і з штатно працюючим запірним клапаном. Інакше пальне буде розпилюватись неправильно, через що його згорання буде неефективним. Забрудненні розпилювачі можна промити, дизельні форсунки часто піддаються ремонту, а бензинові не такі дорогі і їх просто замінюють новими. Попутно слід перевірити, чи забезпечує паливний насос належний тиск у магістралі або рейці;

. Що в дизеля, що в бензинового мотора форсунки мають бути чистими і з штатно працюючим запірним клапаном. Інакше пальне буде розпилюватись неправильно, через що його згорання буде неефективним. Забрудненні розпилювачі можна промити, дизельні форсунки часто піддаються ремонту, а бензинові не такі дорогі і їх просто замінюють новими. Попутно слід перевірити, чи забезпечує паливний насос належний тиск у магістралі або рейці; Система запалювання бензинового мотора. Котушки, свічки з дротами та наконечниками – все це доволі примхливі елементи, які нерідко стають причиною і перевитрати, і банальних збоїв у роботі. Свічки в принципі можна почистити, решту згаданих компонентів заміняють;

бензинового мотора. Котушки, свічки з дротами та наконечниками – все це доволі примхливі елементи, які нерідко стають причиною і перевитрати, і банальних збоїв у роботі. Свічки в принципі можна почистити, решту згаданих компонентів заміняють; Гальма. Колісні гальмівні механізми, яким більше 3 – 5 років, через корозію та знос можуть “не відпускати” колодки, і одне чи кілька коліс завжди залишаються частково пригальмованими. Крім додаткових витрат потужності це призводить до псування дисків і колодок, а в найгіршому випадку може “скип’ятити” робочу рідину і призвести до відмови гальм;

Колісні гальмівні механізми, яким більше 3 – 5 років, через корозію та знос можуть “не відпускати” колодки, і одне чи кілька коліс завжди залишаються частково пригальмованими. Крім додаткових витрат потужності це призводить до псування дисків і колодок, а в найгіршому випадку може “скип’ятити” робочу рідину і призвести до відмови гальм; Датчики. Нечаста, але дуже підступна причина високого апетиту двигуна. Буває, що через негаразди з якимось дрібним елементом паливної системи чи запалювання електроніка переводить двигун в такий собі усереднений режим роботи – для того, щоб водій міг хоч якось доїхати до місця ремонту. Але з тих чи інших причин проблема може залишитись непоміченою, і експлуатація триватиме аж до так званої комп’ютерної діагностики двигуна.

Все згадані технічні питання цілком можливо вирішити за один візит на СТО. Щоправда, слід зазначити, що при критичному зносі агрегата привести його до ладу буває або неможливо, або нерентабельно, і тут для власника важливо вчасно зрозуміти це і визначитися з подальшою стратегією.

Доречно також нагадати, що справні і налагоджені системи та вузли автомобіля – запорука того, що машина в цілому служитиме довше і не буде дошкуляти несподіваними відмовами у дорозі.

Змінити стиль керування

Нераціональне управління машиною – чи не найпоширеніша причина її надмірного апетиту. Найголовніше для економічної їзди – це тримати оберти двигуна в оптимальному діапазоні. У кожного двигуна він свій, але для більшості сучасних моторів це сектор тахометра між 1500 – 3500 об/хв. Відповідно, і на “автоматі” і “механіці” треба їздити так, щоб стрілка здебільшого трималась в цьому проміжку. На багатьох нинішніх машинах на панелі приладів є електронний підкажчик передач, і він налаштований саме на економічність.

Крім того, для меншої витрати пального, дотримуйтесь таких правил:

Короткий енергійний розгін до потрібної швидкості більш вигідний, ніж затягнутий;

На заміській трасі швидкість 80 – 90 км/год для більшості авто найбільш економічна. Якщо їхати швидше, витрата пального ступінчасто зростає;

Не розганяйтесь даремно, якщо є велика ймовірність того, що незабаром вам доведеться гальмувати: попереду світлофор, перехрестя, пішохідний перехід, автобусна зупинка тощо.

Велике значення має тип маршрутів, якими ви здебільшого рухаєтесь, в першу чергу, звісно, мається на увазі велике місто. Суттєво додають витрати пального підйоми, регульовані перехрестя, завантажені транспортом вулички, ділянки з розбитим асфальтом. Може бути так, що окружний шлях з більшим кілометражем, але по рівній і вільній дорозі, буде вигіднішим, ніж коротка дорога, скажімо, через центр міста.

Враховувати температуру двигуна

Тільки прогрітий двигун споживає пальне згідно заводських норм. Тому уникайте активної їзди, поки силовий агрегат не набув робочої температури – як правило, це діапазон порядку 95 – 105о С. В той же час, пам’ятайте, що двигун швидше прогрівається не на холостому ходу, а під час руху, коли в циліндрах під навантаженням згоряє більше пального.

В холодну пору року важливо, щоб двигун під час стоянки не віддавав даремно тепло в атмосферу; хороший ефект дає утеплення капота, звісно, краще, щоб воно було штатним, можливо, від іншої модифікації вашої моделі.

Не вмикати зайвого на борту

Будь-який активований споживач енергії на борту підвищує витрату пального, бо з кожною новою увімкненою лампочкою вашому двигуну важче провертати генератор. Наприклад, обігрів заднього скла або ближнє світло фар за годину роботи “з’їдає” 0,1 л бензину. А взимку ми вмикаємо також підігріви сидінь та лобового скла, протитуманки, двірники, вентилятор опалювача, а на деяких дизельних моделях і сам опалювач має електричний елемент…

Одне слово, для економії пального треба уважніше ставитися до увімкнених споживачів, і можливо, деякі з них замінити на більш економічні – наприклад, фари замінити на аналогічні з LED-лампами, які споживають майже в 10 разів менше енергії.

Звісно, “фільтруючи” найбільш важливі для вас споживачі енергії на борту, не поступайтесь безпекою заради економії. З цієї ж причини ми не згадували вище про кондиціонер, який, між тим, додає до апетиту двигуна близько 1 л пального на кожні 100 км. Висока температура в салоні погано впливає на уважність водія, тому у спеку краще його не вимикати.

Прибрати зайве з кузова

Якщо автомобіль часто рухається зі швидкістю понад 50 – 60 км/год, є сенс подбати про його аеродинамічну чистоту. Звісно, якщо машина перебуває зовні у заводському стані, поліпшити плоди праці професійних конструкторів вам навряд чи вдасться. Але ж часто буває, що зовні авто несе на собі багато чужорідного: багажник на даху, різного роду вітровички і ”мухобійки”, громіздкі антени, додаткові спойлери, великі бризковики. Чим менше цього “тюнингу” буде на машині, тим менше вона споживатиме пального під час руху на швидкості.

Якщо коротко

Як бачимо, заходи для зниження споживання пального потребують від власника деяких зусиль. Але майте на увазі, що багато які з них крім економії грошей мають ще й інші “побічні” ефекти. Автомобіль стане більш надійним, пересування автотрасами – більш безпечним, вигляд машини – більш серйозним. Хай це буде для вас додатковим стимулом у боротьбі за економічність транспортного засобу.



