Допоможуть під час контрнаступу. ЗСУ отримали два українські дрони Raybird-3 (відео)

Дрон Raybird-3 розрахований на дальню розвідку. Основною перевагою комплексу є тривалість польоту.

Тривалість польоту складає 18-24 години

Висота польоту - до 4500 м

Автономний режим польоту - 2500 км

Таким чином, безпілотник може проводити глибоку розвідку на 1200 км вглиб ворога і при цьому повертатися назад.

"Raybird-3 гарно проявив себе під час контрнаступу на Харківщині. Окупанти намагалися збити дрон із комплексу БУКу біля Балаклії. Але не змогли. Raybird-3 не лише врятувався від атаки, а простежив за ворожим комплексом, який поїхав на перезарядку. Далі дрон передав координати артилеристам. А вони добре відпрацювали по складу боєприпасів окупантів", - зазначив Федоров.

Він впевнений, що безпілотники допоможуть військовим під час майбутнього контрнаступу.

Як повідомлялося раніше, Міноборони планує збільшити закупівлю дронів у українських виробників у 2023 році. На це хочуть спрямувати 20 млрд гривень.

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