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Допоможуть під час контрнаступу. ЗСУ отримали два українські дрони Raybird-3 (відео)

Фото: ЗСУ отримали два українські дрони Raybird-3 (skyeton.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські бійці отримали два безпілотні авіаційні комплекси Raybird-3, що здатні долати до 2500 км, залітати в тил ворога та працювати, незважаючи на радіоелектронну боротьбу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Дрон Raybird-3 розрахований на дальню розвідку. Основною перевагою комплексу є тривалість польоту.

  • Тривалість польоту складає 18-24 години
  • Висота польоту - до 4500 м
  • Автономний режим польоту - 2500 км

Таким чином, безпілотник може проводити глибоку розвідку на 1200 км вглиб ворога і при цьому повертатися назад.

"Raybird-3 гарно проявив себе під час контрнаступу на Харківщині. Окупанти намагалися збити дрон із комплексу БУКу біля Балаклії. Але не змогли. Raybird-3 не лише врятувався від атаки, а простежив за ворожим комплексом, який поїхав на перезарядку. Далі дрон передав координати артилеристам. А вони добре відпрацювали по складу боєприпасів окупантів", - зазначив Федоров.

Він впевнений, що безпілотники допоможуть військовим під час майбутнього контрнаступу.

Як повідомлялося раніше, Міноборони планує збільшити закупівлю дронів у українських виробників у 2023 році. На це хочуть спрямувати 20 млрд гривень.

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