ua ru
Вт, 14 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Допоможуть під час контрнаступу. ЗСУ отримали два українські дрони Raybird-3 (відео)

Новость на русском →
Вівторок 14 лютого 2023 13:32
Допоможуть під час контрнаступу. ЗСУ отримали два українські дрони Raybird-3 (відео) Фото: ЗСУ отримали два українські дрони Raybird-3 (skyeton.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські бійці отримали два безпілотні авіаційні комплекси Raybird-3, що здатні долати до 2500 км, залітати в тил ворога та працювати, незважаючи на радіоелектронну боротьбу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Дрон Raybird-3 розрахований на дальню розвідку. Основною перевагою комплексу є тривалість польоту.

  • Тривалість польоту складає 18-24 години
  • Висота польоту - до 4500 м
  • Автономний режим польоту - 2500 км

Таким чином, безпілотник може проводити глибоку розвідку на 1200 км вглиб ворога і при цьому повертатися назад.

"Raybird-3 гарно проявив себе під час контрнаступу на Харківщині. Окупанти намагалися збити дрон із комплексу БУКу біля Балаклії. Але не змогли. Raybird-3 не лише врятувався від атаки, а простежив за ворожим комплексом, який поїхав на перезарядку. Далі дрон передав координати артилеристам. А вони добре відпрацювали по складу боєприпасів окупантів", - зазначив Федоров.

Він впевнений, що безпілотники допоможуть військовим під час майбутнього контрнаступу.

Як повідомлялося раніше, Міноборони планує збільшити закупівлю дронів у українських виробників у 2023 році. На це хочуть спрямувати 20 млрд гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Михайло Федоров дрони Війна Росії проти України
NEWS
Рамштайн-9: чого чекати Україні від чергової зустрічі союзників
Рамштайн-9: чого чекати Україні від чергової зустрічі союзників
DAILY
Приціл на нову програму. Чого чекати від переговорів України з МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Приціл на нову програму. Чого чекати від переговорів України з МВФ