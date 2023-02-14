Помогут при контрнаступлении. ВСУ получили два украинских дрона Raybird-3 (видео)

Украинские бойцы получили два беспилотных авиационных комплекса Raybird-3, которые способны преодолевать до 2500 км, залетать в тыл врага и работать, несмотря на радиоэлектронную борьбу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Дрон Raybird-3 рассчитан на дальнюю разведку. Основным преимуществом комплекса является продолжительность полета.

Продолжительность полета составляет 18-24 часа

Высота полета - до 4500 м

Автономный режим полета - 2500 км

Таким образом, беспилотник может проводить глубокую разведку на 1200 км вглубь врага и при этом возвращаться назад.

"Raybird-3 хорошо проявил себя во время контрнаступления в Харьковской области. Оккупанты пытались сбить дрон из комплекса БУК возле Балаклеи. Но не смогли. Raybird-3 не только спасся от атаки, а проследил за вражеским комплексом, который уехал на перезарядку. Далее дрон передал координаты артиллеристам. А они хорошо отработали по складу боеприпасов оккупантов", - отметил Федоров.

Он уверен, что беспилотники помогут военным во время предстоящего контрнаступления.

Как сообщалось ранее, Минобороны планирует увеличить закупку дронов у украинских производителей в 2023 году. На это хотят направить 20 млрд гривен.

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