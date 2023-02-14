Помогут при контрнаступлении. ВСУ получили два украинских дрона Raybird-3 (видео)
Украинские бойцы получили два беспилотных авиационных комплекса Raybird-3, которые способны преодолевать до 2500 км, залетать в тыл врага и работать, несмотря на радиоэлектронную борьбу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Дрон Raybird-3 рассчитан на дальнюю разведку. Основным преимуществом комплекса является продолжительность полета.
- Продолжительность полета составляет 18-24 часа
- Высота полета - до 4500 м
- Автономный режим полета - 2500 км
Таким образом, беспилотник может проводить глубокую разведку на 1200 км вглубь врага и при этом возвращаться назад.
"Raybird-3 хорошо проявил себя во время контрнаступления в Харьковской области. Оккупанты пытались сбить дрон из комплекса БУК возле Балаклеи. Но не смогли. Raybird-3 не только спасся от атаки, а проследил за вражеским комплексом, который уехал на перезарядку. Далее дрон передал координаты артиллеристам. А они хорошо отработали по складу боеприпасов оккупантов", - отметил Федоров.
Он уверен, что беспилотники помогут военным во время предстоящего контрнаступления.
Как сообщалось ранее, Минобороны планирует увеличить закупку дронов у украинских производителей в 2023 году. На это хотят направить 20 млрд гривен.
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