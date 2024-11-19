Допоможемо захисникам! Військовим 105-ї бригади ТРО потрібен тепловізор

Наразі захисники змушені пересуватися вночі з вимкненими фарами, що суттєво ускладнює орієнтацію на місцевості та збільшує ризик для життя.

Як тепловізор може допомогти бійцям

забезпечить безпечне пересування в темний час доби без необхідності вмикати світло;

швидко виявляти потенційні загрози, такі як ворожі дрони чи позиції противника;

підвищить ефективність виконання бойових завдань та зберегти життя бійців.

Мета: зібрати 53 000 гривень для військових.

Для того, аби допомогти військовослужбовцям, необхідно:

перейти за посиланням на "банку": https://send.monobank.ua/jar/4CCrWEUcGe

або ж задонатити на банківську картку за номером: 4441 1111 2796 9511.

Закликаємо усіх, хто має змогу, долучитися до збору коштів на цей необхідний пристрій. Кожна гривня може стати внеском у захист тих, хто боронить нашу країну.