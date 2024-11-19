Поможем защитникам! Военным 105-й бригады ТРО нужен прибор ночного виденья

Бойцы 105-й бригады территориальной обороны обратились с просьбой помочь приобрести прибор ночного виденья. Это устройство является критически необходимым для выполнения ночных задач в зоне боевых действий, особенно в условиях, когда противник активно применяет дроны для выявления позиций наших военных.
Детальнее о сборе - читайте ниже в материале РБК-Украина.
Сейчас защитники вынуждены передвигаться ночью с выключенными фарами, что существенно затрудняет ориентацию на местности и увеличивает риск для жизни.
Цель: собрать 53 тысячи гривен для военных.
Для того чтобы помочь военнослужащим, необходимо:
Призываем всех, кто имеет возможность, присоединиться к сбору средств на это необходимое устройство. Каждая гривна может стать вкладом в защиту тех, кто защищает нашу страну.
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