Поможем защитникам! Военным 105-й бригады ТРО нужен прибор ночного виденья

Сейчас защитники вынуждены передвигаться ночью с выключенными фарами, что существенно затрудняет ориентацию на местности и увеличивает риск для жизни.

Как прибор ночного виденья может помочь бойцам

обеспечит безопасное передвижение в темное время суток без необходимости включать свет;

быстро выявлять потенциальные угрозы, такие как вражеские дроны или позиции противника;

повысит эффективность выполнения боевых задач и сохранить жизнь бойцов.

Цель: собрать 53 тысячи гривен для военных.

Для того чтобы помочь военнослужащим, необходимо:

перейти по ссылке на "банке": https://send.monobank.ua/jar/4CCrWEUcGe

или же задонатить на банковскую карту по номеру: 4441 1111 2796 9511.

Призываем всех, кто имеет возможность, присоединиться к сбору средств на это необходимое устройство. Каждая гривна может стать вкладом в защиту тех, кто защищает нашу страну.