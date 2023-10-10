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Допоможе ЗСУ завдати нових ударів. Партизани в Севастополі стежать за кораблями РФ (фото)

Севастополь, Вівторок 10 жовтня 2023 19:15
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Допоможе ЗСУ завдати нових ударів. Партизани в Севастополі стежать за кораблями РФ (фото) Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські партизани продовжують стежити за військовими кораблями росіян у захопленому Севастополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".

"Протягом тижня наші агенти проводили розвідку Стрілецької бухти (Гагарінський район Севастополя)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони стежили за ворожою діяльністю та повідомляли українській стороні про зміни у складі.

Фото: Севастополь (t.me/atesh_ua)

"Завдяки нашій роботі та допомозі сотень севастопольців, нам вдасться здійснити нові удари по окупаційних кораблях. Окупанти покинуть наше місто", - додали в "АТЕШ".

Удар по кораблях РФ у Севастополі

13 вересня, в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Пізніше Міністерство оборони країни-терориста Росії проскиглило про нібито 10 крилатих ракет по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе.

Через деякий час стало відомо про ураження великого російського десантного корабля й підводного човна "Ростов-на-Дону".

Пізніше Сили спецоперацій розкрили деталі атаки на Севастополь та кораблі РФ.

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