Допоможе ЗСУ завдати нових ударів. Партизани в Севастополі стежать за кораблями РФ (фото)
Українські партизани продовжують стежити за військовими кораблями росіян у захопленому Севастополі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".
"Протягом тижня наші агенти проводили розвідку Стрілецької бухти (Гагарінський район Севастополя)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вони стежили за ворожою діяльністю та повідомляли українській стороні про зміни у складі.
Фото: Севастополь (t.me/atesh_ua)
"Завдяки нашій роботі та допомозі сотень севастопольців, нам вдасться здійснити нові удари по окупаційних кораблях. Окупанти покинуть наше місто", - додали в "АТЕШ".
Удар по кораблях РФ у Севастополі
13 вересня, в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Пізніше Міністерство оборони країни-терориста Росії проскиглило про нібито 10 крилатих ракет по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе.
Через деякий час стало відомо про ураження великого російського десантного корабля й підводного човна "Ростов-на-Дону".
Пізніше Сили спецоперацій розкрили деталі атаки на Севастополь та кораблі РФ.
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