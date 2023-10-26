Допоможе визначати фейки. У браузері Google з'явиться новий інструмент

Пошук Google вже має вбудовані інструменти, які допомагають відшукати інформацію про те, що ви бачите в Інтернеті. Проте компанія додала ще три нові способи отримати більше інформації про зображення та їх джерела.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Google.
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Крім того, РБК-Україна повідомляло про нову зручну функцію Chrome для користувачів ноутбуків.
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