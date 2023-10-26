Поможет определять фейки. В браузере Google появится новый инструмент

Поиск Google уже имеет встроенные инструменты, которые помогают отыскать информацию о том, что вы видите в Интернете. Однако компания добавила еще три новых способа получить больше информации об изображениях и их источниках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Google.
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Кроме того, РБК-Украина сообщало о новой удобной функции Chrome для пользователей ноутбуков.
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