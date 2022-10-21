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Допоможе виявити ракети. Німеччина передала Україні радіолокаційну систему

Фото: Німеччина почала постачати в Україну радіолокаційні системи TRML-4D (скріншот)
Автор: Іван Носальський

Німеччина передала Україні першу з чотирьох обіцяних радіолокаційних систем TRML-4D. Вони необхідні виявлення ворожих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Компанія Hensoldt, яка є постачальником РЛС, планує передати Україні всі чотири системи у рекордно короткі терміни.

Варто зауважити, що TRML-4D може виявляти, супроводжувати та класифікувати різні типи повітряних цілей, зокрема велику кількість різновидів крилатих ракет.

Система може супроводжувати до півтори тисячі різних цілей з відривом до 250 кілометрів. При цьому максимальна висота виявлення становить 30 кілометрів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина розпочала постачання в Україну новітніх систем ППО IRIS-T . ЗСУ вже отримали одну з чотирьох обіцяних ЗРК.

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