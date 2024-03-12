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"Допоможе виграти війну". Посол знову закликав Німеччину передати Taurus Україні

Фото: посол України в Німеччині Олексій Макєєв (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Посол України в Німеччині Олексій Макєєв знову закликав Берлін поставити Україні крилаті ракети Taurus.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

"Системи зброї великої дальності допоможуть нам вразити російські склади боєприпасів і шляхи постачання. Саме тому такі системи озброєнь такі важливі", - заявив він.

Посол підкреслив, що Німеччина вже зробила значний внесок у підтримку України зброєю.

"Кожна система озброєння може допомогти нам виграти війну.  Однак одна система не може вирішити проблему", - заявив Макєєв. 

Що стосується побоювань, що Німеччина може стати учасником війни, постачаючи зброю, Макєєв заявив, що Україна "ніколи не хотіла, щоб німецькі солдати перебували в Україні або щоб Німеччина стала учасником війни".

"Ми завжди говорили: дайте нам зброю, і ми зробимо свою роботу", - підкреслив український посол. 

Далекобійні ракети для України

Раніше Великобританія та Франція надали Україні далекобійні ракети Storm Shadow та Scalp. Також відомо, що США передали Києву ракети з дальністю дії до 165 км. Йдеться про далекобійні ракети ATACMS.

Наразі точаться дискусії про передачу Україні німецьких ракет Taurus, здатних знищувати цілі на відстані до 500 км. Берлін поки виступає проти, але Україна і союзники закликають канцлера Німеччини Олафа Шольца ухвалити рішення.

Докладніше про те, чи таки Україна отримає німецькі далекобійні ракети - у матеріалі РБК-Україна.

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