Допоможе у відновленні: в ООН оцінили розмір збитків України від вторгнення РФ

Результати підрахунку будуть використані для визначення пріоритетів інвестицій у відновлення та реконструкцію країни наступного року.

За словами помічника Генсека ООН Мирослава Енчі, вартість відновлення України попередньо оцінювалася більш ніж $400 мільярдів.

"Втрати від війни в Україні, ймовірно, будуть набагато більшими, ніж вже підтверджені, оскільки немає жодних ознак припинення насильства. Більше того, є побоювання, що напади на мирне населення та об'єкти цивільної інфраструктури можуть посилитися в холодні місяці", - заявив Енча. .

Допомога Україні від ООН

За словами Єнчі, ООН та її партнери спільно з українською владою реалізують план реагування на зиму, який передбачає надання допомоги 1,7 мільйона людей.

На сьогоднішній день допомогу отримали близько 360 тисяч людей. Для того щоб допомогти людям, що залишилися, необхідно ще 435 мільйонів доларів. Ці кошти будуть спрямовані на ремонт будинків, придбання зимового одягу, опалювальних приладів, палива та ремонт систем централізованого водопостачання та опалення.

Він сказав, що агентства ООН надали гуманітарну допомогу вже понад 10 мільйонам людей цього року. Вони прагнуть збільшити охоплення до 11 мільйонів людей до кінця 2023 року.

Агентства ООН надали гуманітарну допомогу вже понад 10 мільйонам людей цього року. За словами Енчі, організація прагне збільшити охоплення до 11 мільйонів людей до кінця 2023 року.

Близько 4 мільйонів українців, які мешкають на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, не можуть отримати гуманітарну допомогу через те, що організації не можуть потрапити на ці території.

"Міжнародне співтовариство має зберегти свою увагу до України і покласти край стражданням, викликаним цією війною», - наголосив Єнча.

Ми писали, що моніторингова місія ООН підрахувала кількість жертв війни в Україні.