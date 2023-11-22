Поможет в восстановлении: в ООН оценили размер ущерба Украины от вторжения РФ

Результаты подсчета будут использованы для определения приоритетов инвестиций в восстановление и реконструкцию страны в следующем году.

По словам помощника Генсека ООН Мирослава Енчи, стоимость восстановления Украины предварительно оценивалась более чем в $400 миллиардов.

"Потери от войны в Украине, вероятно, будут намного больше, чем уже подтвержденные, поскольку нет никаких признаков прекращения насилия. Более того, есть опасения, что нападения на мирное население и объекты гражданской инфраструктуры могут усилиться в холодные месяцы.", - заявил Енча.

Помощь Украине от ООН

По словам Енчи, ООН и ее партнеры совместно с украинскими властями реализуют план реагирования на зиму, который предусматривает оказание помощи 1,7 миллиона человек.

На сегодняшний день помощь получили около 360 тысяч человек. Для того чтобы помочь оставшимся людям, необходимо еще 435 миллионов долларов. Эти средства будут направлены на ремонт домов, приобретение зимней одежды, отопительных приборов, топлива и ремонт систем централизованного водоснабжения и отопления.

Енча сказал, что агентства ООН оказали гуманитарную помощь уже более 10 миллионам человек в этом году. Они стремятся увеличить охват до 11 миллионов человек до конца 2023 года.

Агентства ООН оказали гуманитарную помощь уже более 10 миллионам человек в этом году. По словам Енчи, организация стремится увеличить охват до 11 миллионов человек до конца 2023 года.

Около 4 миллионов украинцев, проживающих на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, не могут получить гуманитарную помощь из-за того, что организации не могут попасть на эти территории.

"Международное сообщество должно сохранить свое внимание к Украине и положить конец страданиям, вызванным этой войной», - подчеркнул Енча.

Ранее мы писали, что мониторинговая миссия ООН подсчитала количество жертв войны в Украине.