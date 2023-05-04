Допоможе трибуналу. Нідерланди підготували мобільну лабораторію для судмедекспертизи в Україні

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, під час візиту українського президента Володимира Зеленського на базу Королівських військово-повітряних сил Нідерландів повідомила, що Нідерланди підготували мобільну лабораторію для судмедекспертизи в Україні.

В ОП зазначили, що мобільна лабораторія є дуже важливою для притягнення до відповідальності винних у злочинах.

Міністр оборони також наголосила, що Нідерланди продовжать допомагати українському народові в його прагненні відбити російську агресію.

"Ми й далі робитимемо значний внесок у зміцнення військового потенціалу України. Зараз і в майбутньому, так довго, як це буде потрібно", - зазначила Оллонгрен.

Нагадаємо, Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Та провів з ним переговори у тристоронньому форматі із прем'єр-міністром Бельгії.

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