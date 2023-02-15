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Допоможе у розвідці. НАТО розпочинає найбільший космічний проект в історії Альянсу

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Брюссель, Середа 15 лютого 2023 15:48
Допоможе у розвідці. НАТО розпочинає найбільший космічний проект в історії Альянсу Фото: НАТО запускає найбільший космічний проект в історії Альянсу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Частина союзників НАТО разом зі Швецією та Фінляндією запускає найбільший в історії Альянсу космічний проект, який значно покращить розвідку та спостереження та допоможе проводити військові місії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу НАТО.

У Північноатлантичному альянсі розповідають, що ініціатива отримала назву "Постійне спостереження Альянсу із космосу" (APSS). Вона полягатиме у створенні віртуального угруповання - "Aquila", яке складатиметься як з комерційних, так і з державних супутників.

Такий проект допоможе країнам-членам Альянсу спростити збір, обмін та аналіз даних між союзниками по НАТО та командною структурою НАТО, забезпечуючи при цьому економію коштів.

"Цей проект також є чудовим прикладом військово-цивільного співробітництва, забезпечуючи потужний актив у нашому розвідувальному арсеналі", - сказав заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

В Альянсі уточнюють, що APSS сприятиме покращенню навігації, зв'язку та виявленню запусків ракет.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв про необхідність посилення космічної співпраці всередині Альянсу на тлі виявлення в повітряному просторі США невідомих літаючих об'єктів.

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