Поможет в разведке. НАТО запускает крупнейший космический проект в истории Альянса
Часть союзников НАТО вместе со Швецией и Финляндией запускает самый крупный в истории Альянса космический проект, который значительно улучшит разведку и наблюдение и поможет проводить военные миссии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.
В Североатлантическом альянсе рассказывают, что инициатива получила название "Постоянное наблюдение Альянса из космоса" (APSS). Она будет заключаться в создании виртуальной группировки - "Aquila", которая будет состоять как из коммерческих, так и из государственных спутников.
Такой проект поможет странам-членам Альянса упростить сбор, обмен и анализ данных между союзниками по НАТО и командной структурой НАТО, обеспечивая при этом экономию средств.
"Этот проект также является отличным примером военно-гражданского сотрудничества, обеспечивая мощный актив в нашем разведывательном арсенале", - сказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.
В Альянсе уточняют, что APSS будет способствовать улучшению навигации, связи и обнаружению запусков ракет.
Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял о необходимости усиления космического сотрудничества внутри Альянса на фоне обнаружения в воздушном пространстве США неопознанных летающих объектов.
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