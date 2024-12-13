Допоможе Путіну. Рютте проти публічного обговорення сильної для України мирної угоди
Варіанти мирної угоди між Україною і Росією необхідно обговорювати за закритими дверима. Винесення на публіку такого питання допоможе російському диктатору Володимиру Путіну.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі "Голосу Америки" заявив генсек НАТО Марк Рютте.
Генсек зазначив, що він вважає за краще не виносити на публіку деталі того, що могло б стати "сильною угодою" для України.
"Інакше я б зробив (російського президента Володимира) Путіна більш обізнаним, ніж ви хотіли б, щоб він був. Навіщо зараз ці розмови на телебаченні. Робімо це за зачиненими дверима, тому що інакше, коли він сяде за стіл переговорів, він вже знатиме, що ми збираємося робити", - наголосив Рютте.
Він запевнив, що підтримка України з боку Європи є непорушною.
"Ми всі з вами. Ми хочемо, щоб ви були в сильній позиції, коли дійде до переговорів на ваших умовах", - додав генсек.
За словами Рютте, зараз також триває робота з командою обраного президента США Дональда Трампа на тлі можливості скорочення американської допомоги Україні.
Можливість переговорів Росії та України
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що мирні переговори між Росією та Україною можуть розпочатися вже цієї зими. За його словами, Польща також може брати участь у такому процесі.
Водночас керівник Офісу президента України Андрій Єрмак нещодавно наголошував, що Україна поки що недостатньо сильна для початку переговорів з Росією. Країна все ще потребує більшої кількості зброї і не тільки.
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