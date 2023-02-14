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Допоможе дізнатися про рідних в окупації: в Україні створили додаток Dobre

Ілюстративне фото: в Україні створили додаток Dobre (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні розробили спеціальний додаток Dobre, який допоможе дізнатися про стан рідних людей в окупації чи зоні бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабміну.

У додатку українці зможуть створити базу контактів, які отримуватимуть інформацію про їхній статус. "Зелений" показує, що у людини все гаразд, а "червоний" сигналізує про небезпеку.

"Користувач може самостійно налаштовувати періоди, коли йому надходитимуть повідомлення про статус його контактів. Якщо за встановлений інтервал часу вони не оновлюють інформацію про себе, всі контакти отримають повідомлення про можливе виникнення проблеми", - зазначають в уряді.

У Кабміні додають, що додаток може працювати навіть за умови слабкого сигналу мережі оператора.

Dobre можна скачати на смартфони з IOS та Android.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що кияни зможуть перевірити радіаційне тло через мобільний додаток "Київ Цифровий".

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додатокВійна Росії проти України