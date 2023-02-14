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Поможет узнать о родных в оккупации: в Украине создали приложение Dobre

Иллюстративное фото: в Украине создали приложение Dobre (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине разработали специальное приложение Dobre, которое поможет узнать о состоянии родных людей в оккупации или зоне боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

В приложении украинцы смогут создать базу контактов, которые будут получать информацию об их статусе. "Зеленый" показывает, что у человека все хорошо, а "красный" сигнализирует об опасности.

"Пользователь может самостоятельно настраивать периоды, когда ему будут приходить уведомления о статусе его контактов. Если за установленный интервал времени они не обновляют информацию о себе, все контакты получат уведомление о возможном возникновении проблемы", - отмечают в правительстве.

В Кабмине добавляют, что приложение может работать даже при условии слабого сигнала сети оператора.

Dobre можно скачать на смартфоны с IOS и Android.

Напомним, ранее стало известно, что киевляне смогут проверить радиационный фон через мобильное приложение "Киев Цифровой".

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