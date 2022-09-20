Помощь от ООН получат еще 130 тысяч украинцев
Минсоцполитики передало Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев список заявлений для выплаты денежной помощи 130 000 человек. Среди них люди уязвимых категорий - пенсионеры, которые не являются переселенцами, но нуждаются в поддержке, зарегистрировавшие заявку на денежную помощь от международных организаций на платформе есть єДопомога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики .
Как отметили в пресс-службе, это уже третий список, поданный управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев. По списку переданных заявлений 12 мая и 26 июня уже было выплачено денежное пособие 143 338 лицам.
В Минсоцполитики обращают внимание, что после передачи списков на выплату международные организации проводят дополнительную проверку по дедубликации выплат.
Для получения денежной помощи лицам, соответствующим критериям, необходимо зарегистрироваться на платформе єДопомога. У этой гуманитарной платформы есть три направления поддержки украинцев: государственная, волонтерская и международная. єДопомога международная предоставляет возможность оставить заявку на финансовую поддержку от международных организаций. Со своей стороны Минсоцполитики проводит верификацию данных заявителя, используя имеющиеся государственные информационные реестры и базы данных, что позволяет получать проверенную информацию о человеке.
На сегодняшний день 2 545 645 человек включены в списки, переданные Минсоцполитики в различные международные организации, в том числе УВКБ ООН, для выплаты денежной помощи, из которых 901 052 человека уже получили денежную помощь.
Пособие выплачивается в размере 2220 гривен на каждого члена семьи в месяц в течение трех месяцев.