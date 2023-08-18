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За допомогу Росії. США інформують Туреччину про можливі санкції, - WSJ

Фото: США інформують Туреччину про можливі санкції через допомогу Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки стурбовані тим, що Туреччина допомагає обходити Росії санкції Заходу. Країну вже попереджають про можливі обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними видання, Туреччина є "хабом для порушення Росією санкцій". Журналісти стверджують, що турецькі компанії допомагають експортувати російську нафту, до портів Туреччини заходять судна РФ зі зброєю, а також турки допомагають росіянам отримувати електроніку західного виробництва, яка потрібна для війни проти України.

За інформацією WSJ, одним з таких помічників Росії є турецька компанія Beks Ship Management, яка експортує російську нафту. У 2021 році вона купила 37 кораблів, більшість з яких - старі нафтові танкери.

Неназваний західний дипломат розповів, що США на тлі таких даних уже проводять постійний діалог з турецьким урядом. За його словами, на Заході зараз сподіваються уникнути санкційного сценарію для турецьких компаній.

"Ми працюємо як з урядом, так і з приватним сектором, щоб поінформувати їх про дуже реальні ризики", - додав дипломат.

У виданні уточнюють, що Росія протягом війни збільшила свою частку на найбільших світових нафтових ринках. Зокрема, країні-агресору вдалося у квітні ненадовго випередити Саудівську Аравію як найбільшого постачальника нафти до Китаю. Аналітики прогнозують, що такий сценарій може повторитись у найближчі місяці.

Позиція Туреччини щодо війни в Україні

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Туреччина відмовилася обривати дипломатичні та торговельні зв'язки з країною-агресором.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган продовжує діалог з російським диктатором Володимиром Путіним, а його країна відмовляється надавати військову допомогу нашим захисникам.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Путін може відвідати Туреччину найближчими днями.

 

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