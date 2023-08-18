За помощь России. США информируют Турцию о возможных санкциях, - WSJ

Согласно данным издания, Турция является "хабом для нарушения Россией санкций". Журналисты утверждают, что турецкие компании помогают экспортировать российскую нефть, в порты Турции заходят суда РФ с оружием, а также турки помогают россиянам получать электронику западного производства, которая необходима для войны против Украины.

По информации WSJ, одним из таких помощников России является турецкая компания Beks Ship Management, которая экспортирует российскую нефть. В 2021 году она купила 37 кораблей, большинство из которых - старые нефтяные танкеры.

Неназванный западный дипломат рассказал, что США на фоне таких данных уже проводят постоянный диалог с турецким правительством. По его словам, на Западе сейчас надеются избежать санкционного сценария для турецких компаний.

"Мы работаем как с правительством, так и с частным сектором, чтобы проинформировать их об очень реальных рисках", - добавил дипломат.

В издании уточняют, что Россия в течение войны увеличила свою долю на крупнейших мировых нефтяных рынках. В частности, стране-агрессору удалось в апреле ненадолго обогнать Саудовскую Аравию как крупнейшего поставщика нефти в Китай. Аналитики прогнозируют, что такой сценарий может повториться в ближайшие месяцы.

Позиция Турции по войне в Украине

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Турция отказалась обрывать дипломатические и торговые связи со страной-агрессором.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает диалог с российским диктатором Владимиром Путиным, а его страна отказывается предоставлять военную помощь нашим защитникам.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Путин может посетить Турцию в ближайшие дни.