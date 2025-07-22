Допомогу можуть скасувати: яка головна вимога для нарахування виплат ВПО

Допомогу на проживання можуть отримати лише найвразливіші категорії ВПО. Головна вимога - рівень доходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Національної соціальної сервісної служби України.
Одна з найголовніших умов для нарахування виплат - це сукупний дохід сімей-переселенців. У розрахунку на одного члена сім'ї він має становити не більше 9 444 гривень. Якщо ж дохід більший, то переселенці втратять виплати.
У липні уряд продовжив нарахування допомоги для переселенців. Всім, хто вже отримує виплати, автоматично їх продовжили.
Розмір допомоги для ВПО:
Деякі переселенці можуть втратити грошову допомогу за інших умов. Це може статися після перевірки на відповідність критеріям для отримання виплат, а саме:
Раніше РБК-Україна розповідало, як українці, які вперше виїхали з небезпечних територій, можуть отримати допомогу на проживання.
Також переселенці у 2025 році можуть оформити субсидію на оренду житла, але є певні умови. Детальніше про це - у нашому матеріалі.
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