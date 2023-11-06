За допомогою Росії. КНДР готується до третьої спроби запуску шпигунського супутника, - Yonhap

У Північній Кореї 18 листопада оголосили "днем ракетної промисловості", щоб ознаменувати успішний випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-17" минулого року.

Представник комітету начальників штабів Лі Сон Чжун заявив, що південнокорейські військові стежать за КНДР, щоб виявити ознаки організації різних провокацій напередодні перших роковин запуску міжконтинентальної балістичної ракети.

"Розвідувальні органи Південної Кореї та США тісно співпрацюють, щоб відстежувати та контролювати можливості проведення Північною Кореєю різних провокацій, включаючи третій запуск того, що вона називає космічним супутником", - заявив Лі Сон Чжун.

Раніше Північна Корея зробила дві невдалі спроби вивести розвідувальний супутник на орбіту у травні та серпні відповідно і пообіцяла повторити спробу у жовтні, але не вклалася у встановлені терміни.

Минулого тижня міністр оборони Південної Кореї Сін Вон Сік заявив, що КНДР, ймовірно, відклала свій план третього запуску супутника-шпигуна для усунення технологічних збоїв у системі за допомогою Росії.

Передача КНДР озброєння Росії

Північна Корея відправила до Росії понад 1 мільйон артилерійських снарядів. Постачання почалося ще у серпні поточного року.

КНДР здійснила близько 10 постачань зброї до Росії, яких може вистачити приблизно на два місяці обстрілу.

Після нещодавнього візиту Кім Чен Іна до Росії Білий дім заявив про те, що режим диктатора надав окупантам 1000 контейнерів з військовою технікою та боєприпасами.

Зазначимо, що за словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, КНДР не зможе постійно постачати Росію у війні проти нашої країни, і пояснив чому.