С помощью России. КНДР готовится к третьей попытке запуска шпионского спутника, - Yonhap

В Северной Корее 18 ноября объявили "днем ракетной промышленности" в ознаменование успешного испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17" в прошлом году.

Представитель комитета начальников штабов Ли Сон Чжун заявил, что южнокорейские военные следят за КНДР, чтобы обнаружить признаки организации различных провокаций в преддверии первой годовщины запуска межконтинентальной баллистической ракеты.

"Разведывательные органы Южной Кореи и США тесно сотрудничают, чтобы отслеживать и контролировать возможности проведения Северной Кореей различных провокаций, включая третий запуск того, что она называет космическим спутником", - заявил Ли Сон Чжун.

Ранее Северная Корея предприняла две неудачные попытки вывести разведывательный спутник на орбиту в мае и августе соответственно и пообещала повторить попытку в октябре, но не уложилась в установленные сроки.

На прошлой неделе министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик заявил, что КНДР, вероятно, отложила свой план третьего запуска спутника-шпиона для устранения технологических сбоев в системе с помощью России.

Передача КНДР вооружения России

Северная Корея отправила в Россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов. Снабжение началось еще в августе текущего года.

КНДР осуществила около 10 поставок оружия в Россию, которых может хватить примерно на два месяца обстрелов.

После недавнего визита Ким Чен Ина в Россию, Белый дом заявил о том, что режим диктатора предоставил оккупантам 1000 контейнеров с военной техникой и боеприпасами.

Отметим, что по словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, КНДР не сможет постоянно снабжать Россию в войне против нашей страны, и объяснил почему.