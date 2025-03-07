Без допомоги та розвідданих: що буде з ППО України без США

Новини про можливе припинення постачання зброї та розвідданих зі США викликали занепокоєння в суспільстві. Українці хвилюються не лише за ситуацію на фронті, а й за здатність виявляти та збивати ворожі атаки.

Зокрема, мова про те, якщо в російське небо підніметься МіГ-31К і запустить "Кинжал", чи будуть Повітряні сили знати про це? Якщо ворожі дрони полетять з Чауди - чи знатимуть про це сили ППО і головне, чи матимуть чим їх збивати?

Як сказано у статті, у випадку, якщо США перестануть постачати допомогу, через деякий час Повітряним силам буде складніше збивати ракетне озброєння, яким Росія атакує Україну. Зокрема, мова про зенітні ракети до Patriot у версії MSE, які можуть збивати балістику, - вони можуть стати дефіцитними.

"Так же потенційно важко може стати для авіації, яка запускає західні ракети. Наприклад, StormShadow / SCALP. І загалом вся робота HIMARS і робота по території РФ чи окупованих територіях, де необхідні супутникові координати. Супутники є і в інших країн, наприклад, у Франції. Але у США їх значно більше", – пояснив один із співрозмовників РБК-Україна.

А ось що стосується ураження безпілотників, то Україна значно менш залежна від США - як по засобах, так і в снарядах чи патронах до них. У міру того як Росія нарощувала кількість запущених дронів, Повітряні сили вчились протидіяти їм з використанням дешевших і менш дефіцитних засобів.

Більшість ворожих дронів знищуються мобільними вогневими групами, оснащеними стрілецькою та зенітною зброєю, а також засобами радіоелектронної боротьби. Крім того, для протидії безпілотникам використовують малу авіацію, гелікоптери та комплекси ППО, зокрема американського виробництва.

Основні засоби ППО для знищення дронів:

крупнокаліберні кулемети: ДШК, Browning, Canik;

зенітні гармати: ЗУ-23-2 (радянська), Gepard (німецька);

переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК);

радіоелектронна боротьба (РЕБ);

мала авіація та гелікоптери;

ППО малого та середнього радіуса дії, передані США.

Що стосується здатності нашої ППО "бачити" цілі - тут ситуація теж оптимістична. Три співрозмовники видання у військово-політичних колах пояснили, що дані про польоти російських винищувачів, пуски крилатих та балістичних ракет чи далекобійних безпілотників Україна отримувала не лише від США, а й з інших джерел, зокрема від центрів НАТО. Вони, своєю чергою, не припиняли надавати Україні цю інформацію. Тому, як переконують джерела РБК-Україна, можливий демарш адміністрації Трампа у сфері розвідданих не вплине на здатність нашої ППО "бачити".

Призупинення обміну розвідданими США з Україною

Нагадаємо, США повністю припинили обмін розвідувальною інформацією з Україною, що підтвердив директор ЦРУ. Раніше повідомлялося, що Вашингтон лише обмежив передачу даних для ударів по території Росії, але продовжував ділитися інформацією про позиції окупантів.

Водночас українські військові заперечують зміни у співпраці з американською розвідкою. Адміністрація Трампа таким чином тисне на Київ, намагаючись змусити Україну сісти за стіл переговорів із Москвою, висуваючи при цьому вимоги лише до української сторони.