Без допомоги та розвідданих: що буде з ППО України без США
Новини про можливе припинення постачання зброї та розвідданих зі США викликали занепокоєння в суспільстві. Українці хвилюються не лише за ситуацію на фронті, а й за здатність виявляти та збивати ворожі атаки.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Сотні "шахедів" щоночі. Як Росія виснажує ППО та що буде через зупинку допомоги від США".
Зокрема, мова про те, якщо в російське небо підніметься МіГ-31К і запустить "Кинжал", чи будуть Повітряні сили знати про це? Якщо ворожі дрони полетять з Чауди - чи знатимуть про це сили ППО і головне, чи матимуть чим їх збивати?
Як сказано у статті, у випадку, якщо США перестануть постачати допомогу, через деякий час Повітряним силам буде складніше збивати ракетне озброєння, яким Росія атакує Україну. Зокрема, мова про зенітні ракети до Patriot у версії MSE, які можуть збивати балістику, - вони можуть стати дефіцитними.
"Так же потенційно важко може стати для авіації, яка запускає західні ракети. Наприклад, StormShadow / SCALP. І загалом вся робота HIMARS і робота по території РФ чи окупованих територіях, де необхідні супутникові координати. Супутники є і в інших країн, наприклад, у Франції. Але у США їх значно більше", – пояснив один із співрозмовників РБК-Україна.
А ось що стосується ураження безпілотників, то Україна значно менш залежна від США - як по засобах, так і в снарядах чи патронах до них. У міру того як Росія нарощувала кількість запущених дронів, Повітряні сили вчились протидіяти їм з використанням дешевших і менш дефіцитних засобів.
Більшість ворожих дронів знищуються мобільними вогневими групами, оснащеними стрілецькою та зенітною зброєю, а також засобами радіоелектронної боротьби. Крім того, для протидії безпілотникам використовують малу авіацію, гелікоптери та комплекси ППО, зокрема американського виробництва.
Основні засоби ППО для знищення дронів:
- крупнокаліберні кулемети: ДШК, Browning, Canik;
- зенітні гармати: ЗУ-23-2 (радянська), Gepard (німецька);
- переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК);
- радіоелектронна боротьба (РЕБ);
- мала авіація та гелікоптери;
- ППО малого та середнього радіуса дії, передані США.
Що стосується здатності нашої ППО "бачити" цілі - тут ситуація теж оптимістична. Три співрозмовники видання у військово-політичних колах пояснили, що дані про польоти російських винищувачів, пуски крилатих та балістичних ракет чи далекобійних безпілотників Україна отримувала не лише від США, а й з інших джерел, зокрема від центрів НАТО. Вони, своєю чергою, не припиняли надавати Україні цю інформацію. Тому, як переконують джерела РБК-Україна, можливий демарш адміністрації Трампа у сфері розвідданих не вплине на здатність нашої ППО "бачити".
Призупинення обміну розвідданими США з Україною
Нагадаємо, США повністю припинили обмін розвідувальною інформацією з Україною, що підтвердив директор ЦРУ. Раніше повідомлялося, що Вашингтон лише обмежив передачу даних для ударів по території Росії, але продовжував ділитися інформацією про позиції окупантів.
Водночас українські військові заперечують зміни у співпраці з американською розвідкою. Адміністрація Трампа таким чином тисне на Київ, намагаючись змусити Україну сісти за стіл переговорів із Москвою, висуваючи при цьому вимоги лише до української сторони.
Водночас голова Міністерства оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція готова замінити Сполучені Штати Америки в питанні надання розвідувальної інформації Україні.
Також, за даними ЗМІ, Британія продовжить постачати Україні розвіддані навіть після припинення обміну між Києвом і Вашингтоном. Проте їхні можливості менші за американські.
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