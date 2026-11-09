Допомога замість пенсії: хто може отримувати виплати від ПФУ та як оформити у 2026 році

Українці, які не мають права на пенсію, а також окремі категорії людей з інвалідністю можуть отримувати щомісячну державну соціальну допомогу. Її розмір залежить від категорії одержувача та прожиткового мінімуму, а для оформлення потрібно звернутися до ПФУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
Право на таку допомогу мають люди, які досягли 65 років і не набули права на пенсію, особи з інвалідністю, а також діти померлого годувальника, якому не вистачило страхового стажу для призначення пенсії по інвалідності III групи.
Водночас для призначення виплат потрібно відповідати певним умовам. Зокрема, людина не повинна отримувати пенсію або окремі інші соціальні виплати та має бути малозабезпеченою.
Для цього середньомісячний сукупний дохід за попередні шість календарних місяців не повинен перевищувати прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Виняток становлять люди з інвалідністю I групи та діти померлого годувальника - їм допомогу призначають незалежно від доходу.
Сума виплати залежить від категорії одержувача та визначається у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
За даними ПФУ, розміри допомоги становлять:
Якщо призначена допомога менша за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, одержувачу надають щомісячну державну адресну допомогу - у сумі, якої не вистачає до цього рівня.
Зазначимо, у 2026 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 595 гривень.
Тривалість отримання допомоги залежить від підстави її призначення:
Перерахунок розміру допомоги проводять автоматично, без звернення одержувача, якщо змінюється або встановлюється група інвалідності чи збільшується прожитковий мінімум.
Для призначення виплати необхідно подати заяву та додати до неї:
Для недієздатних осіб додатково потрібні рішення суду про визнання недієздатності та документ про призначення опікуна.
Якщо допомогу оформлюють на дитину померлого годувальника, потрібно також надати свідоцтво про народження, свідоцтво про смерть годувальника або відповідне рішення суду. За потреби додають документи про родинні відносини, довідку з навчального закладу та документи, що підтверджують опіку чи представництво.
Звернутися за призначенням державної соціальної допомоги можна кількома способами:
Під час онлайн-подання заяви необхідно накласти кваліфікований електронний підпис. Особисто подати документи може заявник або його представник за нотаріально посвідченою довіреністю.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про базову соціальну допомогу, який передбачає об'єднання кількох видів виплат для малозабезпечених сімей, одиноких матерів, багатодітних родин та інших категорій. Розмір допомоги залежатиме від доходів сім'ї та кількості її членів, а підтримку планують поєднувати з індивідуальним соціальним супроводом і заходами для повернення працездатних отримувачів на ринок праці.
Також ми розповідали, що Верховна Рада підтримала законопроєкт про підвищення державної допомоги родинам із дітьми з інвалідністю та дорослим з інвалідністю з дитинства. Зокрема, щомісячні виплати для сімей із дітьми з інвалідністю можуть зрости до 20-71 тисячі гривень, а для дорослих розмір допомоги становитиме від 3 до 8 тисяч гривень залежно від групи інвалідності.