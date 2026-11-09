Помощь вместо пенсии: кто может получать выплаты от ПФУ и как оформить в 2026 году

Право на такую помощь имеют люди, достигшие 65 лет и не получившие права на пенсию, лица с инвалидностью, а также дети умершего кормильца, которому не хватило страхового стажа для назначения пенсии по инвалидности III группы.

В то же время, для назначения выплат нужно соответствовать определенным условиям. В частности, человек не должен получать пенсию или отдельные другие социальные выплаты и должен быть малообеспеченным.

Для этого среднемесячный совокупный доход за предыдущие шесть календарных месяцев не должен превышать прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Исключение составляют люди с инвалидностью I группы и дети умершего кормильца - им помощь назначают независимо от дохода.

Какой размер социальной помощи

Сумма выплаты зависит от категории получателя и определяется в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

По данным ПФУ, размеры пособия составляют:

150% - на троих и более детей умершего кормильца;

120% - на двоих детей умершего кормильца;

100% - на одного ребенка умершего кормильца, людям с инвалидностью I группы и женщинам, которым присвоено звание "Мать-героиня";

80% - людям с инвалидностью II группы;

60% - людям с инвалидностью III группы;

50% - священнослужителям;

30% - людям в возрасте от 65 лет.

Если назначенная помощь меньше прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, получателю оказывают ежемесячную государственную адресную помощь - в сумме, которой не хватает до этого уровня.

Отметим, в 2026 году прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, составляет 2 595 гривен.

На какой срок назначают выплаты

Продолжительность получения помощи зависит от основания ее назначения:

людям, достигшим 65 лет, - пожизненно;

людям с инвалидностью - на весь период установленной инвалидности;

детям умершего кормильца - до 18 лет;

учащимся - до завершения обучения, но не дольше чем до 23 лет;

детям-сиротам - до 23 лет.

Перерасчет размера пособия производят автоматически, без обращения получателя, если меняется или устанавливается группа инвалидности или увеличивается прожиточный минимум.

Какие документы нужны для оформления

Для назначения выплаты необходимо подать заявление и добавить к нему:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

трудовую книжку;

декларацию о доходах - кроме людей с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца.

Для недееспособных лиц дополнительно требуются решения суда о признании недееспособности и документ о назначении опекуна.

Если помощь оформляют на ребенка умершего кормильца, нужно также предоставить свидетельство о рождении, свидетельство о смерти кормильца или решение суда. При необходимости добавляют документы о родстве, справку из учебного заведения и документы, подтверждающие опеку или представительство.

Как подать заявление в Пенсионный фонд

Обратиться за назначением государственной социальной помощи можно несколькими способами:

лично в сервисном центре территориального органа ПФУ;

через уполномоченных лиц исполнительного органа местного совета или ЦНАП;

онлайн - через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение Пенсионного фонда или портал "Дія", если такая техническая возможность доступна;

почтой - в адрес территориального органа Пенсионного фонда.

Во время онлайн-подачи заявления необходимо наложить квалифицированную электронную подпись. Лично подать документы может заявитель или его представитель по нотариально удостоверенной доверенности.