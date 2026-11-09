Помощь вместо пенсии: кто может получать выплаты от ПФУ и как оформить в 2026 году

Украинцы, не имеющие права на пенсию, а также отдельные категории людей с инвалидностью, могут получать ежемесячную государственную социальную помощь. Ее размер зависит от категории получателя и прожиточного минимума, а для оформления следует обратиться в ПФУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Право на такую помощь имеют люди, достигшие 65 лет и не получившие права на пенсию, лица с инвалидностью, а также дети умершего кормильца, которому не хватило страхового стажа для назначения пенсии по инвалидности III группы.
В то же время, для назначения выплат нужно соответствовать определенным условиям. В частности, человек не должен получать пенсию или отдельные другие социальные выплаты и должен быть малообеспеченным.
Для этого среднемесячный совокупный доход за предыдущие шесть календарных месяцев не должен превышать прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Исключение составляют люди с инвалидностью I группы и дети умершего кормильца - им помощь назначают независимо от дохода.
Сумма выплаты зависит от категории получателя и определяется в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
По данным ПФУ, размеры пособия составляют:
Если назначенная помощь меньше прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, получателю оказывают ежемесячную государственную адресную помощь - в сумме, которой не хватает до этого уровня.
Отметим, в 2026 году прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, составляет 2 595 гривен.
Продолжительность получения помощи зависит от основания ее назначения:
Перерасчет размера пособия производят автоматически, без обращения получателя, если меняется или устанавливается группа инвалидности или увеличивается прожиточный минимум.
Для назначения выплаты необходимо подать заявление и добавить к нему:
Для недееспособных лиц дополнительно требуются решения суда о признании недееспособности и документ о назначении опекуна.
Если помощь оформляют на ребенка умершего кормильца, нужно также предоставить свидетельство о рождении, свидетельство о смерти кормильца или решение суда. При необходимости добавляют документы о родстве, справку из учебного заведения и документы, подтверждающие опеку или представительство.
Обратиться за назначением государственной социальной помощи можно несколькими способами:
Во время онлайн-подачи заявления необходимо наложить квалифицированную электронную подпись. Лично подать документы может заявитель или его представитель по нотариально удостоверенной доверенности.
Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о базовой социальной помощи предусматривающий объединение нескольких видов выплат для малообеспеченных семей, одиноких матерей, многодетных семей и других категорий. Размер помощи будет зависеть от доходов семьи и количества ее членов, а поддержку планируют совмещать с индивидуальным социальным сопровождением и мерами по возвращению трудоспособных получателей на рынок труда.
Также мы рассказывали, что Верховная Рада поддержала законопроект о повышении государственной помощи семьям с детьми с инвалидностью и взрослым с инвалидностью с детства. В частности, ежемесячные выплаты для семей с детьми с инвалидностью могут возрасти до 20-71 тысяч гривен, а для взрослых размер пособия будет составлять от 3 до 8 тысяч гривен в зависимости от группы инвалидности.