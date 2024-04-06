Допомога для захисників: чи можна отримати гроші на купівлю житла

Ветерани війни та члени родин загиблих захисників України можуть отримати компенсацію на купівлю житла. Для цього у бюджеті на 2024 рік було закладено 5,75 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Хто може отримати кошти:
Для отримання компенсації спочатку потрібно стати на квартирний облік, а потім подати до ЦНАПу або органу соціального захисту за місцем перебування такі документи:
Далі необхідно отримати рішення комісії про компенсацію, відкрити спецрахунок в "Ощадбанк", подати копію договору з банку до органу соцзахисту, дочекатися зарахування грошей.
Варто зазначити, що купити житло потрібно протягом року, а у разі припинення дії воєнного стану - протягом шести місяців. Оформити право на житло потрібно протягом 30 днів.
Нагадаємо, 2 квітня офіційно запрацював Міжнародний реєстр збитків. У "Дії" з'явилася можливість подати заявку про знищену нерухомість.
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