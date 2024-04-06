Допомога для захисників: чи можна отримати гроші на купівлю житла

Хто може отримати кошти:

люди з інвалідністю І та II груп, отриманою внаслідок війни;

внутрішні переселенці (ВПО), які є учасниками бойових дій або мають інвалідність III групи, отриману внаслідок війни. Потрібно бути зареєстрованим у базі даних ВПО до повномасштабного вторгнення Росії;

члени сімʼї загиблих захисників чи захисниць.

Для отримання компенсації спочатку потрібно стати на квартирний облік, а потім подати до ЦНАПу або органу соціального захисту за місцем перебування такі документи:

заява на призначення грошової компенсації;

﻿﻿копія паспорта;

﻿﻿копія посвідчення учасника бойових дій/особи з інвалідністю внаслідок війни/члена сім'ї загиблого захисника/захисниці;

﻿﻿копія довідки про безпосередню участь особи у бойових діях;

﻿﻿письмова згода в довільній формі кожного повнолітнього члена сімʼї;

﻿﻿копії документів, що підтверджують родинні стосунки між заявником і членами його сім'ї (свідоцтва про шлюб, про народження, про встановлення батьківства, зміну прізвища тощо);

﻿﻿копія рішення про взяття на квартирний облік на себе та кожного члена сімʼї;

﻿﻿довідка про наявність чи відсутність зареєстрованого права власності на житло;

﻿﻿довідка ВПО з 2014 по 24.02.2022.

Далі необхідно отримати рішення комісії про компенсацію, відкрити спецрахунок в "Ощадбанк", подати копію договору з банку до органу соцзахисту, дочекатися зарахування грошей.

Варто зазначити, що купити житло потрібно протягом року, а у разі припинення дії воєнного стану - протягом шести місяців. Оформити право на житло потрібно протягом 30 днів.