Помощь для защитников: можно ли получить деньги на покупку жилья

Ветераны войны и члены семей погибших защитников Украины могут получить компенсацию на покупку жилья. Для этого в бюджете на 2024 год было заложено 5,75 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Кто может получить средства:
Для получения компенсации сначала нужно стать на квартирный учет, а затем подать в ЦПАУ или орган социальной защиты по месту нахождения следующие документы:
Далее необходимо получить решение комиссии о компенсации, открыть спецсчет в "Ощадбанке", подать копию договора из банка в орган соцзащиты, дождаться зачисления денег.
Следует отметить, что купить жилье нужно в течение года, а в случае прекращения действия военного положения - в течение шести месяцев. Оформить право на жилье нужно в течение 30 дней.
Напомним, 2 апреля официально заработал Международный реестр ущерба. У "Дії" появилась возможность подать заявку об уничтоженной недвижимости.
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