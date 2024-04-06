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Допомога для захисників: чи можна отримати гроші на купівлю житла

Україна, Субота 06 квітня 2024 08:51
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Допомога для захисників: чи можна отримати гроші на купівлю житла Фото: захисникам пояснили, як можна отримати гроші на купівлю житла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ветерани війни та члени родин загиблих захисників України можуть отримати компенсацію на купівлю житла. Для цього у бюджеті на 2024 рік було закладено 5,75 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Хто може отримати кошти:

  • люди з інвалідністю І та II груп, отриманою внаслідок війни;
  • внутрішні переселенці (ВПО), які є учасниками бойових дій або мають інвалідність III групи, отриману внаслідок війни. Потрібно бути зареєстрованим у базі даних ВПО до повномасштабного вторгнення Росії;
  • члени сімʼї загиблих захисників чи захисниць.

Для отримання компенсації спочатку потрібно стати на квартирний облік, а потім подати до ЦНАПу або органу соціального захисту за місцем перебування такі документи:

  • заява на призначення грошової компенсації;
  • ﻿﻿копія паспорта;
  • ﻿﻿копія посвідчення учасника бойових дій/особи з інвалідністю внаслідок війни/члена сім'ї загиблого захисника/захисниці;
  • ﻿﻿копія довідки про безпосередню участь особи у бойових діях;
  • ﻿﻿письмова згода в довільній формі кожного повнолітнього члена сімʼї;
  • ﻿﻿копії документів, що підтверджують родинні стосунки між заявником і членами його сім'ї (свідоцтва про шлюб, про народження, про встановлення батьківства, зміну прізвища тощо);
  • ﻿﻿копія рішення про взяття на квартирний облік на себе та кожного члена сімʼї;
  • ﻿﻿довідка про наявність чи відсутність зареєстрованого права власності на житло;
  • ﻿﻿довідка ВПО з 2014 по 24.02.2022.

Далі необхідно отримати рішення комісії про компенсацію, відкрити спецрахунок в "Ощадбанк", подати копію договору з банку до органу соцзахисту, дочекатися зарахування грошей.

Варто зазначити, що купити житло потрібно протягом року, а у разі припинення дії воєнного стану - протягом шести місяців. Оформити право на житло потрібно протягом 30 днів.

Нагадаємо, 2 квітня офіційно запрацював Міжнародний реєстр збитків. У "Дії" з'явилася можливість подати заявку про знищену нерухомість.

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