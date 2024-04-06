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Помощь для защитников: можно ли получить деньги на покупку жилья

Украина, Суббота 06 апреля 2024 08:51
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Помощь для защитников: можно ли получить деньги на покупку жилья Фото: защитникам объяснили, как можно получить деньги на покупку жилья (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Ветераны войны и члены семей погибших защитников Украины могут получить компенсацию на покупку жилья. Для этого в бюджете на 2024 год было заложено 5,75 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Кто может получить средства:

  • люди с инвалидностью I и II групп, полученной в результате войны;
  • внутренние переселенцы (ВПЛ), являющиеся участниками боевых действий или имеющие инвалидность III группы, полученную в результате войны. Нужно быть зарегистрированным в базе данных ВПЛ до полномасштабного вторжения России;
  • члены семьи погибших защитников или защитниц.

Для получения компенсации сначала нужно стать на квартирный учет, а затем подать в ЦПАУ или орган социальной защиты по месту нахождения следующие документы:

  • заявление на назначение денежной компенсации;
  • ﻿﻿копия паспорта;
  • ﻿﻿копия удостоверения участника боевых действий/лица с инвалидностью в результате войны/члена семьи погибшего защитника/защитницы;
  • ﻿﻿копия справки о непосредственном участии лица в боевых действиях;
  • письменное согласие в произвольной форме каждого совершеннолетнего члена семьи;
  • ﻿﻿копии документов, подтверждающих родственные отношения между заявителем и членами его семьи (свидетельства о браке, о рождении, об установлении отцовства, смене фамилии и т.п.);
  • копия решения о взятии на квартирный учет на себя и каждого члена семьи;
  • ﻿﻿справка о наличии или отсутствии зарегистрированного права собственности на жилье;
  • ﻿﻿справка ВПЛ с 2014 по 24.02.2022.

Далее необходимо получить решение комиссии о компенсации, открыть спецсчет в "Ощадбанке", подать копию договора из банка в орган соцзащиты, дождаться зачисления денег.

Следует отметить, что купить жилье нужно в течение года, а в случае прекращения действия военного положения - в течение шести месяцев. Оформить право на жилье нужно в течение 30 дней.

Напомним, 2 апреля официально заработал Международный реестр ущерба. У "Дії" появилась возможность подать заявку об уничтоженной недвижимости.

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