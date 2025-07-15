Допомога для захисників: артилерія 110 омбр терміново потребує засобів РЕБ

Воїни-артилеристи 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка терміново потребують засобів РЕБ. Це допоможе покращити логістику особового складу.
Детальніше про збір - нижче в матеріалі РБК-Україна.
Засоби радіоелектронної боротьби - це технології, які створюють перешкоди для радіозв'язку між оператором та усім радіоелектронним обладнанням ворога, включаючи дрони, ППО та артилерію.
В умовах війни ці засоби є життєво необхідними для українських захисників на фронті.
Бійці самохідного артилерійського дивізіону 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка оголосили збір для закупівлі двох засобів РЕБ. Вони потрібні для виконання бойових завдань та безпечної логістики особового складу.
Вартість одного такого засобу - 225 тисяч гривень. Але для роботи РЕБ потрібні також додаткові компоненти, вартість яких - 50 тисяч гривень. Тому загальна мета - зібрати 500 тисяч гривень.
Для того, щоб допомогти військовим, потрібно:
Закликаємо усіх, хто має змогу, підтримати збір захисників, які на передовій боронять Україну. Кожна гривня важлива та може зберегти життя українських воїнів.
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