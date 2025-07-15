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Помощь для защитников: артиллерия 110 омбр срочно нуждается в средствах РЭБ

Фото: бойцы 110 омбр объявили сбор на средства РЭБ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Воины-артиллеристы 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко срочно нуждаются в средствах РЭБ. Это поможет улучшить логистику личного состава.

Подробнее о сборе - ниже в материале РБК-Украина.

Средства радиоэлектронной борьбы - это технологии, которые создают помехи для радиосвязи между оператором и всем радиоэлектронным оборудованием врага, включая дроны, ПВО и артиллерию.

В условиях войны эти средства являются жизненно необходимыми для украинских защитников на фронте.

Бойцы самоходного артиллерийского дивизиона 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко объявили сбор для закупки двух средств РЭБ. Они нужны для выполнения боевых задач и безопасной логистики личного состава.

Стоимость одного такого средства - 225 тысяч гривен. Но для работы РЭБ нужны также дополнительные компоненты, стоимость которых - 50 тысяч гривен. Поэтому общая цель - собрать 500 тысяч гривен.

Как поддержать сбор

Для того, чтобы помочь военным, нужно:

  • перейти на "Монобанку" - по ссылке;
  • сделать "донат" на банковскую карточку по номеру: 4441 1111 2602 0928.


Призываем всех, кто имеет возможность, поддержать сбор бойцов, которые на передовой защищают Украину. Каждая гривна важна и может сохранить жизнь украинских воинов.

 

 

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