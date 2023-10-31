Допомога ВПО, виплати за зруйноване житло, купе для жінок: що зміниться в Україні з 1 листопада

Оформлення виплат ВПО за новими правилами

Від 1 листопада 2023 грошова допомога переселенцям в Україні призначатиметься на всю родину. Кошти нараховуватимуть лише одній уповноваженій особі, але з розрахунку на кожного члена родини.

Зазначимо, нововведення стосується лише тих ВПО, які вперше звернуться до органів соцзахисту населення за допомогою в листопаді. Для переселенців, які отримували допомогу раніше, правила виплат не зміняться.

Сума щомісячної допомоги теж лишається незмінною. Діти та особи з інвалідністю отримають по 3000 грн, інші категорії ВПО – по 2000 грн.

Стартують виплати за програмою "єВідновлення"

Громадяни, які втратили житло в результаті бойових дій та подавали заявку в "Дії" по програмі "єВідновлення", зможуть отримати сертифікати на придбання нової оселі аналогічного метражу, або гроші на самостійне будівництво житла.

За заявою прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, надійшло 4,3 тисячі заявок щодо зруйнованого житла. В "Дії" генеруються відповідні сертифікати на компенсацію, і з листопада 2023 їх можна буде використати.

Крім того, продовжує працювати частина програми "єВідновлення", в рамках якої українці можуть отримати до 200 тис. гривень на ремонт пошкодженого житла.

У 2024 році уряд планує розпочати виплати українцям, які зробили ремонт власним коштом.

Нові норми ДБН

Від 1 листопада 2023 в Україні при будівництві захисних споруд цивільного захисту та при реконструкції вже наявних укриттів використовуватимуться нові будівельні норми (ДБН).

Всі проєкти відбудови житлових і громадських будівель, у тому числі шкіл, лікарень, садочків повинні будуть передбачати наявність правильно облаштованих зон.

всі захисні споруди мають відповідати стандартам інклюзивності і фізичної безбар’єрності (обладнані пандусами для людей з інвалідністю чи підйомними пристроями);

чи підйомними пристроями); в укриттях мають бути облаштовані системи візуальної та тактильної навігації, контрастне маркування на сходах та порогах ;

; під час нового будівництва обов’язковим є облаштування мінімум одного універсального санітарно-гігієнічного приміщення на кожних 200 осіб.

"Укрзалізниця" збільшує кількість жіночих купе

В листопаді "Укрзалізниця" додасть жіночі купе ще в 4-х поїздах. З 15 числа з такими купе курсуватимуть рейси:

№17/18 Харків – Ужгород;

№29/30 Київ – Ужгород;

№3/4 Запоріжжя – Ужгород;

№26/236 Одеса – Рахів.

Квитки доступні у продажу від 27 жовтня. Придбати їх можна за 20 діб до поїздки. Нагадаємо, що з жіночими купе з літа 2023 їздять пасажирські поїзди №81/82 Київ – Ужгород, №41/42 Дніпро – Трускавець, №75/76 Київ – Кривий Ріг, №15/16 Харків – Ясіня.

У застосунку чи на сайті "Укрзалізниці" жіночі купе маркуються спеціальною позначкою, вартість квитків для проїзду в таких купе не відрізняється від стандартної.

Тарифи без змін, але суми в платіжках зростуть

У листопаді українцям доведеться більше платити за послуги ЖКГ через старт опалювального сезону. Водночас тарифи поки залишаються без змін:

тарифи на опалення, гарячу воду, розподіл газу – зафіксовані мораторієм Уряду на час дії воєнного стану та ще пів року після його скасування;

тариф на водопостачання та водовідведення – залежить від місцевих водоканалів, але також не підвищується (рішення НКРЕКП було скасовано влітку);

Найбільший постачальник газу для населення "Нафтогаз" зафіксував тариф на рівні 7,96 грн/куб.м як мінімум до кінця опалювального сезону;

тариф на електроенергію – 2,64 грн/кВт*ч (останнє підвищення відбулося в червні).

Для кого електроенергія подорожчає

Підвищення цін на світло з 1 листопада 2023 все ж торкнеться однієї категорії – малих непобутових споживачів. Ці тарифи коригуються щомісячно НКРЕКП.

До прикладу, такою буде вартість електроенергії для непобутових споживачів, які під'єднані до мереж:

"Укрзалізниця": 1 клас напруги – 668,96 грн (замість 634,24 грн), 2 клас – 843,45 грн (замість 808,73 грн);

"ДТЕК Київські електромережі": 1 клас напруги – 638,61 грн (замість 603,9 грн), 2 клас – 704,87 грн (замість 670,15 грн);

"ДТЕК Київські регіональні електромережі": 1 клас напруги – 661,58 грн (замість 626,86 грн), 2 клас – 704,87 грн (замість 756,17 грн).

Субсидії на опалювальний сезон

Українці мають змогу зекономити на оплаті комунальних послуг, скориставшись пільгами від держави на опалювальний сезон, якщо витрати на оплату ЖКГ перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу сім'ї, та при цьому немає боргів за комуналку, або укладений договір про їх реструктуризацію.

Субсидія надається з 1 жовтня 2023 по 30 квітня 2024.

Як зазначають в Пенсійному фонді, послугу з опалення житлового приміщення у жовтні буде розраховано на 16 днів (з 16 по 31 жовтня) незалежно від кількості днів, протягом яких ця послуга фактично надаватиметься.

Для домогосподарств, яким було надано право на житлову субсидію у вересні 2023, включно з тими, у кого розмір субсидії становив 0 грн, органи ПФУ перерахували пільги на опалювальний сезон автоматично.

При цьому оформити субсидію можна і після старту опалювального сезону. Якщо громадяни звернуться за призначенням субсидії до 30 листопада 2023, то пільгу буде нараховано з жовтня 2023.

Додатково звернутися за субсидією потрібно громадянам, у яких відбулися зміни в складі родини.

Подати заяву на призначення субсидії можна в органах Пенсійного фонду, Центрі надання адміністративних послуг, через "Дію".

Отримати субсидію можуть:

особи, які зареєстровані в будинку;

не зареєстровані особи, які фактично проживають у будинку (орендарі або переселенці).

Чи буде перерахунок пенсії

В листопаді не передбачено планового підвищення пенсій. Наступний етап перерахунку – весняна індексація 2024 року, яка буде за новими правилами. Уряд пропонує ввести систему балів, щоб скоротити різницю у коштах людей однієї професії, які вийшли на пенсію у різні роки.

Крім того, пенсію можуть підвищити в січні 2024 на підставі зміни розміру прожиткового мінімуму. У проєкті держбюджету загальний показник прожиткового мінімуму у 2024 році закладено в сумі 2920 грн. Якщо ці показники буде ухвалено, мінімальна пенсія зросте до 2361 грн (зараз вона становить 2093 грн).

У листопаді на персональні надбавки можуть розраховувати пенсіонери за віком від 70 років - 300 грн; від 75 років - 456 грн; від 80 років - 570 грн.

Також можна отримати доплати за понаднормовий стаж, набутий після досягнення пенсійного віку, якщо особа продовжувала працювати. Для перерахунку треба особисто звернутися до органів ПФУ.

Водійські посвідчення доставлять за кордон

В листопаді МВС запустить послугу замовлення чи відновлення посвідчень водія з доставкою в Німеччину, Чехію, Італію.

Наразі ця послуга вже працює в Польщі, а надалі планується запуск у всіх країнах, що ратифікували Віденську конвенцію.

Замовити документ можна онлайн в Кабінеті водія на порталі МВС. Для цього потрібно авторизуватися, обрати причину обміну посвідчення та міжнародну доставку, ввести контактні дані, здійснити оплату (311 грн – посвідчення, 960 грн – послуга доставки). Доставку здійснює "Укрпошта" у термін до 15 днів.

Зазначимо, особисто відновити посвідчення водія українцям можна у відділеннях ДП "Паспортний сервіс" у Польщі, Туреччині, Німеччині та Іспанії.

Воєнний стан та мобілізація

З 1 листопада змін у правилах мобілізації в Україні не передбачається. Призову на службу до лав Сил оборони підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Від жовтня 2023 на військовий облік мають також ставати жінки, що мають медичну чи фармацевтичну спеціальність.

Мобілізація продовжиться як мінімум до 15 листопада 2023, як і дія воєнного стану. Повномасштабна збройна агресія РФ проти України триває, тому терміни мобілізації та воєнного стану, ймовірно, будуть продовжені ще на 90 діб.