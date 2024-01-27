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Допомога від США. Зеленський чекає на рішення Вашингтону, це критично важливо

Україна, Субота 27 січня 2024 19:59
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Допомога від США. Зеленський чекає на рішення Вашингтону, це критично важливо Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Україна чекає на рішення США щодо військової допомоги. Наразі це критично важливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Зеленський повідомив, що за останній місяць Україна має непогану динаміку щодо оборонних пакетів.

"Звичайно, потребуємо більшого, щоб досягти контролю в небі й більших можливостей на землі, передусім артилерійських. Але, хоч би як нам було складно, ми маємо постачання і артилерії, і ракет, і боєприпасів для ППО. Я дякую кожній країні, яка підтримує наших воїнів, захист українських життів", - повідомив президент.

За словами Зеленського, завдяки допомозі від партнерів сотні російських ракет і дронів були збиті за цей місяць.

"Продовжуємо роботу з партнерами. Чекаємо на відповідне рішення Сполучених Штатів Америки - це критично важливо", - наголосив президент.

Питання щодо фінансової допомоги США для України

У жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав у Конгрес законопроєкт про 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також союзникам в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонувалося виділити на Україну, а 14,3 млрд доларів - на Ізраїль.

Однак у грудні Сенат заблокував початок дебатів стосовно цього пакету допомоги. Причиною стали вимоги республіканців внести до законопроєкту жорсткіший комплекс заходів щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

Як повідомляє The Guardian, тим часом Конгрес погодив текст угоди щодо кордону США з Мексикою, від ухвалення якого буде залежати поновлення фінансування військової допомоги Україні. Текст документа планується оприлюднити найближчими днями.

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