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Допомога від США допоможе змінити ситуацію на Донбасі. У ЗСУ розповіли подробиці

Архівне фото: допомога від США допоможе українським військовим (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни очікували на схвалення Сполученими Штатами Америки нової допомоги, оскільки додаткова зброя дасть змогу змінити ситуацію на лінії фронту, зокрема й у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання війська "Хортиця" Назара Волошина в ефірі національного телемарафону.

За його словами, допомога у вигляді боєприпасів великих калібрів, сучасної техніки, засобів радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби та системи ППО допоможуть нашій країні насамперед істотно змінити ситуацію на лінії фронту.

Він наголосив, що це стосується і Бахмутського, Авдіївського та Новопавлівського напрямків у Донецькій області, де російські війська намагаються вести наступальні дії. 

Волошин підкреслив, що нова допомога дасть змогу досягти технічної переваги над противником у високотехнологічних видах зброї.

"Це насамперед дасть нам можливість перемогти більшого за частковістю ворога і створити умови для перехоплення нашої стратегічної ініціативи на лінії фронту", - сказав військовий. 

Допомога Україні від США

Учора президент Джо Байден підписав закон про виділення Україні допомоги на майже 61 млрд доларів, який раніше затвердив Конгрес США. 

Також Байден уже виділив Україні великий пакет військової допомоги, до якого увійшли артснаряди, ракети до ППО, броньована техніка та багато іншого. 

Радник президента США Джейк Салліван вважає, що виділеної допомоги для України має вистачити до кінця поточного року. При цьому Салліван визнав, що через неоперативне ухвалення закону про допомогу Україна втратила низку територій на полі бою. 

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