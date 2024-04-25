RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Помощь от США поможет изменить ситуацию на Донбассе. В ВСУ рассказали подробности

Архивное фото: помощь от США поможет украинским военным (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины ожидали одобрения Соединенными Штатами Америки новой помощи, поскольку дополнительное оружие позволит изменить ситуацию на линии фронта, в том числе и в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-стратегической группировки войска "Хортица" Назара Волошина в эфире национального телемарафона.

По его словам, помощь в виде боеприпасов крупных калибров, современной техники, средств радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной борьбы и системы ПВО помогут нашей стране прежде всего существенно изменить ситуацию на линии фронта.

Он отметил, что это касается и Бахмутского, Авдеевского и Новопавловского направлений в Донецкой области, где российские войска пытаются вести наступательные действия. 

Волошин подчеркнул, что новая помощь позволит достичь технического превосходства над противником в высокотехнологичных видах оружия.

«Это прежде всего даст нам возможность победить большего по частичности врага и создать условия для перехвата нашей стратегической инициативы на линии фронта», - сказал военный. 

Помощь Украине от США

Вчера президент Джо Байден подписал закон о выделении Украине помощи на почти 61 млрд долларов, который ранее утвердил Конгресс США. 

Также Байден уже выделил Украине большой пакет военной помощи, в который вошли артснаряды, ракеты к ПВО, бронированная техника и многое другое. 

Советник президента США Джейк Салливан считает, что выделенной помощи для Украины должно хватить до конца текущего года. При этом Салливан признал, что из-за неоперативного принятия закона о помощи Украина потеряла ряд территорий на поле боя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиАвдеевкаВооруженные силы УкраиныДонецкая областьПВОБахмутВойна в Украине