Допомога Україні від США: стало відомо, коли проголосує Сенат

Допомога Україні від США

У суботу, 20 квітня, Палата представників США схвалила законопроект про виділення майже 61 млрд доларів на допомогу Україні. Законопроект був ініційований спікером Палати представників Майком Джонсоном. Тепер документ має розглянути Сенат.

У Білому домі обіцяли, що новий пакет військової допомоги Україні від США, буде виділений, як тільки законопроект буде схвалений в Конгресі США.

Детальніше про голосування та те, що в українському законопроекті, - читайте в публікації РБК-Україна.

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