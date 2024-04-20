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Допомога Україні від США: стало відомо, коли проголосує Сенат

Фото: Чак Шумер, лідер більшості в Сенаті США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Сенат США розгляне проголосований Палатою представників законопроект про допомогу Україні вже у вівторок, 23 квітня.

Про це заявив лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Сьогодні, 20 квітня, після схвалення законопроекту в Палаті представників сенатори від Демократичної та Республіканської партій уклали угоду, яка дозволяє проголосувати щодо допомоги Україні.

"Тепер Сенат готовий зробити наступний крок", - сказав Шумер.

За словами Шумера, голосування щодо допомоги Україні відбудеться у вівторок, 23 квітня, у другій половині дня.

Допомога Україні від США

У суботу, 20 квітня, Палата представників США схвалила законопроект про виділення майже 61 млрд доларів на допомогу Україні. Законопроект був ініційований спікером Палати представників Майком Джонсоном. Тепер документ має розглянути Сенат.

У Білому домі обіцяли, що новий пакет військової допомоги Україні від США, буде виділений, як тільки законопроект буде схвалений в Конгресі США.

Детальніше про голосування та те, що в українському законопроекті, - читайте в публікації РБК-Україна.

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Сенат СШАДопомога Україні