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Помощь Украине от США: стало известно, когда проголосует Сенат

Фото: Чак Шумер, лидер большинства в Сенате США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сенат США рассмотрит проголосованный Палатой представителей законопроект о помощи Украине уже во вторник, 23 апреля.

Об этом заявил лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Сегодня, 20 апреля, после одобрения законопроекта в Палате представителей сенаторы от Демократической и Республиканской партий заключили соглашение, позволяющее проголосовать по помощи Украине.

"Теперь Сенат готов сделать следующий шаг", - сказал Шумер.

По словам Шумера, голосование по помощи Украине состоится во вторник, 23 апреля, во второй половине дня.

Помощь Украине от США

В субботу, 20 апреля, Палата представителей США одобрила законопроект о выделении почти 61 млрд долларов на помощь Украине. Законопроект был инициирован спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Теперь документ должен рассмотреть Сенат.

В Белом доме обещали, что новый пакет военной помощи Украине от США будет выделен, как только законопроект будет одобрен в Конгрессе США.

Детальнее о голосовании и том, что в украинском законопроекте, - читайте в публикации РБК-Украина.

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