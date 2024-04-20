Помощь Украине от США: стало известно, когда проголосует Сенат

Помощь Украине от США

В субботу, 20 апреля, Палата представителей США одобрила законопроект о выделении почти 61 млрд долларов на помощь Украине. Законопроект был инициирован спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Теперь документ должен рассмотреть Сенат.

В Белом доме обещали, что новый пакет военной помощи Украине от США будет выделен, как только законопроект будет одобрен в Конгрессе США.

Детальнее о голосовании и том, что в украинском законопроекте, - читайте в публикации РБК-Украина.

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